Гроза и до +28 градусов ожидается в Московском регионе в первый день августа
В пятницу в Подмосковье и столице прогремит гроза, температура прогнозируется от плюс 26 до плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь, иногда ливневый.
Северо-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
В Москве действует «оранжевый» уровень опасности погоды из-за жары, в Подмосковье — предыдущий, «желтый», уровень.