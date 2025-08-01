Гроза и до +28 градусов ожидается в Московском регионе в первый день августа Общество сегодня в 07:13

В пятницу в Подмосковье и столице прогремит гроза, температура прогнозируется от плюс 26 до плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.