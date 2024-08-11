Гроза и до +21 градуса ожидается в Московском регионе в воскресенье
В воскресенье в Подмосковье и столице прогремит гроза, температура прогнозируется в районе плюс 19 — плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде пройдет дождь, местами сильный.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
В регионе на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы. Он будет действовать до 21 часа 12 августа.