Гроза и до +21 градуса ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:12

В воскресенье в Подмосковье и столице прогремит гроза, температура прогнозируется в районе плюс 19 — плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.