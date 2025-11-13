Гришан: дети погибшей в Таиланде жительницы Магадана вернулись в Россию
Двое детей жительницы Магадана, которая скончалась в Таиланде, вернулись в Россию. Несовершеннолетних встретил отец, сообщил заместитель председателя правительства Магаданской области Юрий Гришан.
«Сегодня дети вернулись в Россию рейсом из Пхукета в Хабаровск. Их встретил отец», — написал Гришан в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что экс-сотрудница министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области скончалась в Таиланде, куда переехала с двумя детьми в 2022 году с целью начать новую жизнь с возлюбленным. Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотиками.
В Таиланде остались двое детей погибшей, которым 9 и 10 лет. У отца не было денег, чтобы самостоятельно забрать детей.
