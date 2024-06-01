Григорий Лепс поблагодарил всех, кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк

Певец Григорий Лепс на прощании с актрисой Анастасией Заворотнюк выразил словам благодарности всем, кто пришел, сообщает корреспондент РИАМО.

«Помню добрым словом и достойно проводили. Счел своим долгом по-человечески приехать и попрощаться. Замечательная была девушка, очень открытый человек., светлый такой человек. Я так ее помню», — отметил он.

По словам Лепса, они с Заворотнюк не были большими друзьями, но как коллеги поддерживали человеческие отношения.

«На моей памяти это было очень хорошее, человеческое общение. Молодцы все, кто пришел, молодцы все, кто помнят, молодцы все, кто хочет достойно проводить замечательную девушку и актрису», — отметил он.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.

Анастасию Заворотнюк после церемонии прощания проводили в последний путь аплодисментами.