Грибок-убийца летучих мышей пробрался в США и Канаду из Украины

Сайт Naked Science опубликовал исследование о том, что грибок, убивающий летучих мышей, пробрался в США и Канаду из Западной Украины, сообщает «Царьград» .

Стоит отметить, что данный грибок Pseudogymnoascus destructans вызывает у летучих мышей «синдром белого носа», который стал причиной гибели нескольких миллионов рукокрылых. Для выявления первоисточника проблемы эксперты собрали пробы смертоносного грибка в 27 странах, а исследователи проанализировали более 5 300 образцов.

Оказалось, что споры из Северной Америки являются практически одинаковыми. Это может говорить о том, что они произошли от одной споры, привезенной в 2006 году перед вспышкой заболевания.

Также проведенный анализ помог выявить изначальное местоположение грибка. Ученые заключили, что споры попали в США из пещер Подолья — местностей в западной части Украины. Грибок мог преодолеть океан вместе с американскими спелеологами, которые помогали в изучении пещер украинским коллегам.