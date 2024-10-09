Вафли и тортилья с тыквой: в Москве работают гастрошале «Золотой осени»

На столичных площадках фестиваля «Золотая осень» по 13 октября гости могут посетить специальные гастрономические шале. Там можно попробовать сезонные блюда и новинки из уникальных сет-меню, сообщается на официальном сайте мэра Москвы .

На Тверской площади для всех желающих будут готовить на гриле стейки из форели в цитрусовом маринаде, хрустящие баклажаны с томатами, цветную капусту в кляре с ореховым соусом, тыквенный боул с курицей и сыром фета. На десерт можно взять гречишные вафли с шоколадом, яблочный пирог или чизкейк с инжиром. Запить все это предлагается смородиновым пуншем, латте «Яблоко в карамели» или рафом «Рафаэлло».

На площади Революции делают блины с медом, печеными яблоками, кедровыми орехами, жареными лисичкам, вареньем из сосновых шишек. Для любителей осеннего меню предложат тыквенные блины с творогом.

В парке «Бригантина» повара готовят на смокере свиные ребрышки с беби-картофелем. На улице Теплый Стан можно попробовать разнообразную тортилью — с кабачком и перцем, с тыквой и кедровыми орехами. Из горячих напитков стоит обратить внимание на лавандовое какао.

На Святоозерской улице гостям предложат попробовать пирог с тыквой и кедровыми орехами, тыквенный и апельсиновый раф, горячий пломбир.