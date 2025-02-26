Гражданка Эстонии и ее тяжелобольная мать бежали в Москву от уголовного преследования и попросили предоставить им российское гражданство, сообщает SHOT .

Мария Симак рассказал, что по национальности и ментальности она русская. Ее семья перебралась в Эстонию к прадеду, который поселился там после окончания Великой Отечественной войны. Мужчина участвовал в Битве за Москву, дослужился до старшего лейтенанта и был награжден медалью.

Симак владеет квартирой в Москве, которая досталась ей от отца. В ней девушка поселилась с больной матерью в апреле 2023 года. Они бежали из Эстонии, где их ждет уголовное преследование за пророссийские взгляды.

Девушка несколько раз пыталась получить российское гражданство, но ей отказывали, аргументируя тем, что она не предоставила весомые основания для получения паспорта РФ.

Девушка заявляет, что всегда любила Россию, считала ее своей Родиной. Также она участвовала в олимпиадах по русскому языку и литературе, побеждая в них.

Ситуация осложняется тем, что мать девушки нуждается в пересадке почки. Она уже встала в лист ожидания на трансплантацию, однако для операции нужны документы, которые невозможно получить без паспорта или ВНЖ.

Ранее крупнейший завод Эстонии остановился после выхода страны из БРЭЛЛ. Это произошло из-за того, что резко выросла цена на электроэнергию, после чего предприятие столкнулось с проблемами и решило приостановить производство.