сегодня в 07:34

Граждан Грузии и Украины объявили в розыск за подрыв Керченского моста

Следователи объявили в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко. Они считаются причастными к подрыву Керченского моста в 2022 году, сообщает ТАСС .

Как уточняется в документах, данное уголовное дело отдельно выделено 14 февраля текущего года в отношении указанных лиц.

Инасаридзе и Андрейченко обвиняются в преступлениях по пункту «б» части 3 статьи 205 (теракт, повлекший смерть человека), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). Также гражданина Грузии обвиняют по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ организованной группой).

Ранее о причастности иностранцев, в том числе и обвиняемых, к подрыву моста рассказали в Центре общественных связей ФСБ. По решению Басманного суда столицы Инасаридзе заочно арестован.

Адвокат грузина Маргарита Хорева сказала в суде, что не была надлежащим образом установлена причастность ее подзащитного к данному преступлению, не представлены доказательства деяния.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту террористы подорвали грузовик. Из-за взрыва загорелись цистерны грузового поезда на железнодорожной части. В результате ЧП погибли четыре человека, а также обрушились два пролета автомобильной части моста.