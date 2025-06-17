Госветслужба Подмосковья провела более 392 тыс исследований КРС на инфекции

Государственная ветеринарная служба Московской области ведет постоянную работу по профилактике и недопущению распространения на территории региона очагов инфекционных заболеваний. Специалисты противоэпизоотических отделов ветеринарных станций на регулярной основе посещают хозяйства, где содержится крупный рогатый скот (КРС), отбирая у животных пробы крови для проведения дальнейших исследований на бруцеллез и лейкоз. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Данные инфекционные заболевания передаются от животного к животному, при этом бруцеллез может передаваться и к человеку, поэтому даже незначительное пренебрежение превентивными мерами может привести к заражению всего поголовья. В Минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что регулярные лабораторные исследования позволяют избежать таких последствий.

Всего за 5 месяцев этого года было проведено 119,8 тыс. исследований на лейкоз крупного рогатого скота и 272,4 тыс. на бруцеллез — из них 225 тысяч исследований КРС. Для обеспечения безопасности себя и близких ветеринары рекомендуют тщательно соблюдать гигиену мест содержания животных, ежегодно проводить исследования поголовья, не приобретать скот без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, в которых указаны результаты исследований, вакцинаций и учета.

Записаться на прием в ближайшую госветклинику или вызвать ветеринарного врача на дом можно по номеру единого кол-центра в сфере ветеринарии в круглосуточном режиме +7 (495) 668-01-25 или на регпортале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.