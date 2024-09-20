Гостям праздника урожая Общественной палаты предложили устроить петушиные бои

Праздник проходил в центре столицы. У здания Общественной палаты установили зрелищную инсталляцию с тыквами, самоваром и сеном, а также оборудовали зону для развлечений.

По словам очевидцев, особенно запомнилась территория для петушиных боев. На видеозаписи видно, что первыми эту зону облюбовали дети. Они устроили бои на мешках.

Ранее стало известно, что 24 сентября на сцене концертной площадки VEGAS CITY HALL пройдет благотворительная программа «Все начинается с семьи». За многие годы мероприятие стало настоящим семейным праздником, который любят, ждут, смотрят все вместе непосредственно в зале или по телевизору.