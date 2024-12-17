Гости столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут перетянуть канат и показать выносливость и ловкость в состязании «Самый сильный житель района» и открытом турнире по троеборью, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Мероприятие проходит с 14 декабря по 12 января в рамках проекта «Зима в Москве». Гостей фестиваля ждут арт-объекты и инсталляции, встречи с героями любимых кино- и мультфильмов, выставки, спортивные мероприятия, в том числе состязание «Самый сильный житель района».

Для участников соревнований устанавливают специальные тренажеры, организуют спортивные разминки и состязания по перетягиванию каната. Площадки проекта работают с 15:00 до 21:00 в будни и с 12:00 до 21:00 в выходные.

Удержать рекорд и выиграть приз

Соревнования проводят на 26 окружных площадках. Они рассчитаны на детей, а также на взрослых в возрасте от 18 до 35 лет. Участники могут проявить себя в одной из девяти дисциплин: жиме и рывке гири, махах гирей и приседаниях с ней, отжиманиях, упражнениях на пресс и т. д.

Для победы необходимо удержать наилучший результат. Каждого участника ждут памятные призы, а победителю также вручат сладкий подарок, почетную медаль и гостевой абонемент в фитнес-клуб.

Троеборье для самых сильных

В рамках состязания «Самый сильный житель района» также проводится открытый турнир по троеборью. Гостям дается одна минута для прыжков через скакалку, три попытки для метания мяча в цель и еще одна минута — для жима гири.

В турнире могут принять участие дети в возрасте от семи до 12 и от 12 до 18 лет, а также взрослые. Победители получат почетные кубки и абонементы в спортивные клубы.