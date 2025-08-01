Гостей форума-фестиваля «Москва 2030» познакомят с современными ИТ-профессиями

Посетителей интерактивной экспозиции «Цифровые технологии Москвы», установленной в парке искусств «Музеон» в рамках форума-фестиваля «Москва 2030», познакомят с современными ИТ-профессиями, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

«Ежедневно на площадке в „Музеоне“ будут проходить мастер-классы, конкурсы, игры и викторины. Всего запланировано около 350 мероприятий», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Вице-мэр добавила, что гости фестиваля попробуют себя в роли программистов, тестировщиков, создателей видеоигр и других профильных специалистов. Студентам расскажут о программе стажировки «ИТ-город» в столичном правительстве.

Квест-путешествие по локации предлагает участникам пройти три этапа. На первом этапе участники узнают, какие умения и знания требуются специалистам в области информационных технологий.

На втором этапе гости фестиваля познакомятся с различными направлениями цифровой отрасли: разработкой продуктов, дизайном, анализом данных, тестированием проектов и другими. Также здесь можно будет узнать о цифровых проектах и сервисах Москвы, включая решения, созданные на основе искусственного интеллекта.

В конце маршрута находится профориентационная зона, где будут представлены проекты и направления обучения ведущих технических университетов столицы. Сотрудники городского департамента информационных технологий расскажут о стажировках в правительстве Москвы по специальности «ИТ-город».

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 июня по 14 сентября на знаковых городских площадках, таких как спорткомплекс «Лужники», парк «Зарядье», парк 50-летия Октября, Гостиный Двор и ВДНХ. Всего мероприятие объединяет более 400 локаций по всей столице.

Гости смогут увидеть передовые технологии в различных областях, принять участие в интерактивных мероприятиях, иммерсивных шоу, образовательных лекциях и дискуссиях. Посмотреть афишу событий можно на официальном сайте.