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Гостехнадзор проверил более 30 подмосковных аттракционов и выявил одно нарушение

Гостехнадзор Минэкологии за прошедшую неделю проверил 31 аттракцион. У одного развлекательного технического средства в Талдомском округе было выявлено нарушение законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что ведомство следит за соблюдением законодательства в области эксплуатации аттракционов.

«От грамотно выстроенной работы в этой сфере зависят жизни и здоровье наших граждан. Гостехнадзором Минэкологии регулярно проводятся контрольные мероприятия, выявляются и пресекаются нарушения. Инспектора проводят профилактические беседы с нарушителями, выдают предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — отметил Фирсов.

На прошлой неделе в Талдомском округе на территории отеля Country Resort инспекторами Гостехнадзора был выявлен незарегистрированный в управлении аттракцион «FANTASTIK JUMP 2». Собственник развлекательного технического средства получил предостережение от ведомства.

«Сейчас в жаркий период самое время кататься на аттракционах. Парки развлечений в летний период пользуются наибольшим спросом, но не все владельцы каруселей ответственно подходят к соблюдению установленных правил. Для этого наши инспекторы регулярно проводят рейды и выявляют таких недобросовестных эксплуатантов», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.