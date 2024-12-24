ГОСТ на шаурму появится в России в 2025 году

Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что ГОСТ на шаурму будет окончательно утвержден и вступит в силу в следующем году, сообщает ТАСС .

«Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения. Предполагаем, что его окончательное утверждение произойдет в 2025 году, тогда же он вступит в силу», — сказал Протасов.

Он подчеркнул, что в апреле текущего года в ходе исследования товара организация выявила наличие опасных бактерий, а также нарушения санитарно-эпидемиологических норм в области микробиологии в 27 из 29 образцов. Роскачество намеревается провести повторные исследования шаурмы.

Глава Роскачества добавил, что еще в процессе разработки находится ГОСТ, регламентирующий принципы обеспечения пищевой безопасности в сфере общественного питания.

Ранее в Москве голодный 23-летний молодой человек порвал себе рот большой шаурмой. При этом обратиться за медицинской помощью пострадавший постеснялся и обработал раны зеленкой.