ГОСТ на приготовление коржика и пирожного «Картошка» создали в России
В России разработали советы по приготовлению коржика и пирожного «картошка». Они входят в проект первого ГОСТа традиционной русской кухни, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, коржик готовят из песочного или пряничного теста. Допускаются разновидности с добавлением ржаной или кукурузной муки, а также орехов или изюма. Форма изделия — небольшая круглая лепешка или кольцо.
Пирожное «Картошка» делают из бисквитной крошки, смешанной с масляным кремом до однородной массы. Из полученной основы формируют небольшие пирожные.
Ранее в России появился ГОСТ на приготовление бульона.
