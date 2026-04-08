сегодня в 06:24

ГОСТ на приготовление коржика и пирожного «Картошка» создали в России

В России разработали советы по приготовлению коржика и пирожного «картошка». Они входят в проект первого ГОСТа традиционной русской кухни, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, коржик готовят из песочного или пряничного теста. Допускаются разновидности с добавлением ржаной или кукурузной муки, а также орехов или изюма. Форма изделия — небольшая круглая лепешка или кольцо.

Пирожное «Картошка» делают из бисквитной крошки, смешанной с масляным кремом до однородной массы. Из полученной основы формируют небольшие пирожные.

Ранее в России появился ГОСТ на приготовление бульона.

