сегодня в 11:05

Госпитализированного с ботулизмом актера Бардукова выписали из больницы

Актера Алексея Бардукова, который попал в больницу с ботулизмом после того, как съел салат из доставки, выписали домой спустя восемь дней, сообщает Mash.

К врачам артист обратился в тяжелом состоянии. Сначала медики диагностировали у Бардукова острую кишечную инфекцию, а затем подтвердили ботулизм. Актер жаловался на головокружение, слабость, двоение в глазах, тошноту, боли в горле и животе.

Сейчас врачам удалось нормализовать состояние больного, артиста выписали. Однако у Бардукова остались некоторые симптомы, поэтому он останется под наблюдением невролога и инфекциониста.

По факту массового заболевания ботулизмом возбуждено уголовное дело. Его расследование находится под контролем московской прокуратуры.