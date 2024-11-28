Госдуме предложат повысить страховое возмещение по вкладам
Размер страхового возмещения в России могут повысить до трех млн рублей
В Госдуму внесут на рассмотрение депутатов законопроект с предложением увеличить максимальный размер страхового возмещения с 1,4 до 3 млн рублей, пишет газета «Известия».
По словам автора инициативы, председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сумма страховки не менялась десять лет.
«Одна только инфляция сточила не меньше трети гарантированной к возврату суммы депозита», — считает автор инициативы.
Нилов добавил, что эта мера поможет сдержать инфляцию.
Ранее в Госдуме предложили не взимать НДФЛ с выплат по больничному листу.