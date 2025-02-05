Госдума: все пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») заявила, что россияне, которым выплачивается страховая пенсия, получат проиндексированные на 9,5% выплаты до 25 февраля, пишет ТАСС .

«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля», отметила она.

При этом Стенякина добавила, что у каждого пенсионера своя дата получения пенсии, которую можно уточнить на сайте Социального фонда РФ.

Для вычисления страховой пенсии используется специальная формула, включающая в себя стоимость пенсионного коэффициента (СПК), фиксированную выплату (ФВ) и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление об индексации пенсионных выплат, которое уже доступно на правовом портале. Согласно новым правилам, пенсионеры получат повышенные выплаты в два этапа: февральскую пенсию и январскую доплату одновременно.