Госдума продлила действие закона о призыве на срочную военную службу

Государственная дума в ходе пленарного заседания в окончательном чтении приняла закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициатором выступил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов совместно с группой депутатов.

В случае невыполнения решения о призыве на срочную службу в установленную кампанию, оно может быть реализовано в течение года в последующих призывных периодах при условии отсутствия оснований для пересмотра, предусмотренных статьей 28 закона «О воинской обязанности».

Кроме того, допускается создание объединенной призывной комиссии для городов федерального значения или нескольких муниципальных образований — от районов до округов.

Ранее Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому лица без гражданства могут получить возможность проходить службу по контракту в российской армии. Сейчас иностранцы могут служить по контракту в ВС РФ только на «неофицерских» должностях.