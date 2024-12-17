Госдума освободила врачей от уголовной ответственности по статье об услугах

сегодня в 23:59

Депутаты Государственной думы приняли закон, который ограждает медицинских работников от необоснованного уголовного преследования по статье 238 Уголовного кодекса РФ об ответственности за выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет «Парламентская газета» .

Законопроект присваивает особый статус медицине как сферы помощи, а не услуг.

«Они (врачи — ред) спасают жизни каждый день… оказывают экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь. Именно помощь, а не услуги! И новый законопроект позволит медикам, что называется, дышать чуть легче», — заявил изданию заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, такая инициатива законодателей имеет ключевое значение для всей системы здравоохранения страны.

Ранее в российском Минздраве заявили о планируемых изменениях в оформлении больничных листов.