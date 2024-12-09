Эксперт прокомментировал планы Минздрава по изменению формирования больничных

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин прокомментировал инициативу Минздрава касательно ограничений в оформлении больничных листов для тех, кто болеет более 4 раз за полгода.

С 1 сентября 2025 года Минздрав планирует изменить правила выдачи больничных листов. Если человек заболевает четыре или более раз в течение полугода, ему будет выдан листок нетрудоспособности на срок до трех дней. Этот шаг является экспериментом.

Эксперт ознакомился с законопроектом и его пояснительной запиской. С первого взгляда все кажется продуманным и направленным на заботу о гражданах: если кто-то часто болеет, предлагается направить его на комиссию, чтобы оценить необходимость госпитализации.

Однако специалист призвал обратить внимание на результаты диспансеризации взрослого населения, которые вызывают серьезные опасения и подтверждают плохое состояние здоровья граждан. В то же время количество оформленных больничных листов значительно сократилось, а социальные взносы продолжают оставаться на прежнем уровне. Поэтому, по мнению эксперта, это больше похоже на пробный проект. Он бы рекомендовал проводить эксперимент только в нескольких субъектах РФ, а не сразу по всей стране.

Демин уверен, что четыре болезни за полгода — это мало.

«Здесь речь не идет о каких-то людях, которые имитируют болезнь. Люди наши болеют и болеть стали больше, при этом население наше весьма пожилое. Поэтому для врачей, конечно, здесь появляется дополнительная нагрузка, и есть риск того, что они начнут избегать оформления больничных листов и просто будут отправлять людей», — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

Сами граждане также, вероятно, будут более склонны к тому, чтобы выходить на работу в больном состоянии, чем это наблюдается в настоящее время. Кроме того, часто бывают ситуации, когда процесс получения больничного листа практически равен подаче заявления на увольнение, особенно в тех случаях, когда работодатели не обеспечивают должные условия труда и не соблюдают права работников, заключил Демин.