Госдума обсудит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

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Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании во втором чтении рассмотрят законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения, пишет ТАСС .

Документ был внесен в Госдуму в сентябре. Инициатива предполагает запрет публикаций в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах об отказ еот деторождения.

При этом решение женщины не заводить детей, распространение информации о монашестве и и соблюдении обета безбрачия не попадает под действие предлагаемой нормы.

Первое чтение законопроект прошел 17 октября. Максимальный штраф за пропаганду отказа от деторождения может составить до 5 млн рублей.