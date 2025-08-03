Госдума и Минпромторг работают над регулированием торговли алкоголем

Госдума и Минпромторг совместно работают над юридическим определением термина «алкомаркет», что позволит ввести специальные правила для таких торговых точек, сообщает ТАСС .

Как пояснила Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, это необходимо для решения проблемы их чрезмерного количества и доступности для несовершеннолетних.

«Сейчас эти магазины встречаются буквально на каждом шагу — по пять точек во дворах, где гуляют дети. Они привлекают внимание яркими вывесками и дешевыми сладостями у касс», — отметила парламентарий.

После определения четких критериев (например, доли алкоголя в ассортименте) планируется установить особые требования к их размещению и работе.

Ключевые направления регулирования включают: ограничение количества алкомаркетов (не более одного на 5 тысяч жителей), запрет на продажу товаров, привлекательных для детей, и особые требования к оформлению.

«Все согласны — детям в таких магазинах делать нечего. Но сначала нужно юридически определить, что считать алкомаркетом», — подчеркнула Буцкая.

Инициатива разрабатывается на фоне многочисленных жалоб граждан — по данным ВЦИОМ, более половины россиян выступают против расположения алкомаркетов в жилых домах. Ранее Общественная палата предлагала ввести норматив по количеству таких магазинов.