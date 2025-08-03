Госдума и Минпромторг работают над регулированием торговли алкоголем
Госдума и Минпромторг совместно работают над юридическим определением термина «алкомаркет», что позволит ввести специальные правила для таких торговых точек, сообщает ТАСС.
Как пояснила Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, это необходимо для решения проблемы их чрезмерного количества и доступности для несовершеннолетних.
«Сейчас эти магазины встречаются буквально на каждом шагу — по пять точек во дворах, где гуляют дети. Они привлекают внимание яркими вывесками и дешевыми сладостями у касс», — отметила парламентарий.
После определения четких критериев (например, доли алкоголя в ассортименте) планируется установить особые требования к их размещению и работе.
Ключевые направления регулирования включают: ограничение количества алкомаркетов (не более одного на 5 тысяч жителей), запрет на продажу товаров, привлекательных для детей, и особые требования к оформлению.
«Все согласны — детям в таких магазинах делать нечего. Но сначала нужно юридически определить, что считать алкомаркетом», — подчеркнула Буцкая.
Инициатива разрабатывается на фоне многочисленных жалоб граждан — по данным ВЦИОМ, более половины россиян выступают против расположения алкомаркетов в жилых домах. Ранее Общественная палата предлагала ввести норматив по количеству таких магазинов.