В Роспотребнадзор обратились с инициативой о переносе алкомаркетов

В Петербурге предложили запретить алкомаркеты в жилых домах

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассматривает радикальные меры по ограничению доступности алкоголя в жилых районах, сообщает RT .

Депутат Павел Крупник выступил с инициативой запретить размещение специализированных алкогольных магазинов в жилых зонах и многоквартирных домах. Соответствующее обращение направлено руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Парламентарий указывает на негативное влияние алкомаркетов на социальную обстановку в микрорайонах. По его мнению, соседство таких торговых точек с жилыми домами провоцирует рост антисоциального поведения и создает дискомфорт для жителей. В качестве альтернативы предлагается перенести алкогольные магазины в торговые центры и специализированные торговые зоны.

В Роспотребнадзоре пока не прокомментировали полученное обращение.