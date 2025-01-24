Госдеп США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте

Государственный департамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте. Также теперь нельзя оформить американский паспорт с указанием «Х» в графе «пол». Мера касается действующих и новых заявок, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Guardian.

С весны 2022 года граждане США при получении паспорта имели право писать в графе «пол» не мужской или женский, а «Х». Занимавший тогда пост госсекретаря страны Энтони Блинкен отмечал, что правительство планирует сделать эту опцию доступной и для других документов.

Ситуация поменялась с приходом к власти в США нового президента Дональда Трампа. Согласно распоряжению госсекретаря Штатов Марко Рубио, которое разослали чиновникам, пол гражданина не может меняться. Также теперь во всех документах необходимо использовать слово «пол», а не «гендер».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны ЕС в шоке из-за нового президентского срока Дональда Трампа. Республиканец пообещал выдворить трансгендеров* из армии, школ и запретить мужчинам участвовать в женских соревнованиях.

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