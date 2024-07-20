Горожан призвали к внимательности из-за надвигающейся на Москву грозы
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В ближайшие часы на территорию столицы обрушатся гроза и дождь. Непогода сохранится и 21 июля, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
При грозе прогнозируется усиление порывов ветра до 15 м/с.
Москвичей просят проявить внимательность во время ненастья. Им напоминают, что не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них машины.
На субботу в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. А в Подмосковье он действует из-за высокого риска пожаров.