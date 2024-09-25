Городской округ Ступино завершил уборку зерновых и зернобобовых культур

Уборочная кампания является самым важным и заключительным этапом всего комплекса технологических работ по возделыванию сельскохозяйственных культур. Успешность проведения этой кампании зависит от своевременной и качественной подготовки уборочной техники, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

В 2024 году уборочная площадь по городскому округу Ступино составляет 21 499,3 гектара, в том числе:

зерновые и зернобобовые культуры — 10485,1 га;

масличные культуры — 497 га;

картофель — 246,3 га;

овощи открытого грунта — 244 га;

кормовые культуры — 10026,9 га.

На сегодняшний день во всех предприятиях завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор составил 25 350 т. Наиболее высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур отмечается в ООО «Ступинская Нива», Федеральный научный центр садоводства, ООО СПК «Машкино».

По словам руководителя муниципалитета Сергей Мужальских, продолжается уборка овощей и картофеля. На сегодняшний день валовый сбор картофеля составляет 3503 т (убрано 42% от посевной площади); овощей открытого грунта — 978 т (убрано 26% от посевной площади), в том числе 257 т моркови, 721 т капусты.

На сегодняшний день заготовлено кормов: 826 тонн сена, 52 818 т сенажа, 40 734 т силоса.

Помимо этого, активно идет сев озимых зерновых культур под урожай 2025 года.

Уборочная кампания выполнена на 65%. Благоприятные погодные условия позволяют завершить её в оптимальные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.