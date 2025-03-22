Городские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля

Городские субботники в российской столице пройдут 12 и 26 апреля. Принять участие в генеральной уборке Москвы могут все желающие, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Весь этот и следующий месяц будем делать генеральную уборку Москвы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В рамках субботников пройдет уборка городских территорий, дорог, домов, мостов и памятников. Также к открытию сезона будут подготовлены столичные фонтаны.

Более подробная информация о местах проведения субботников и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в СМИ, на сайтах префектур и районных управ.

Ранее стало известно, что на Поклонной горе в Москве ведутся работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса «Годы войны»