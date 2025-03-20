На Поклонной горе готовят к запуску комплекс фонтанов «Годы войны»

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что на Поклонной горе начались работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса «Годы войны», сообщает «Царьград» .

Масштабные мероприятия стартовали в четверг, 20 марта. Комплекс включает в себя пять одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита. В каждую чашу фонтанирует по 45 вертикальных водных струй, их общее число — 225: это символизирует количество недель, в течение которых шла Великая Отечественная война.

В ближайшее время рабочие проведут очистку сооружения специальными щетками и тщательно промоют специальными средствами чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации.

Перед началом работы специалисты тщательно проверят все конструкции в подземных коллекторах, гидравлическую систему и насосное оборудование.