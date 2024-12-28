Город Ростов официально переименовали в Ростов Великий

Соответствующий документ размещена на сайте официального опубликования правовых актов.

Первое упоминание Ростова было в «Повести временных лет» (862 год). Город входил в состав Киевской Руси, также в нем княжил Ярослав Мудрый до отъезда в Великий Новгород.

В конце XI века Ростовская земля стала владением Владимира Мономаха и его потомков. В середине XII века — при Юрии Долгоруком город, по одной из версий, получает титул «Великий». В 1207 году произошло образование самостоятельного Ростовского княжества.

В 1223 году в битве с монгольскими отрядами на Калке погиб ростовский воевода Александр (Алеша) Попович. В 1262 году произошло восстание против монголо-татар. А в 1474 году Ростовское княжество окончательно присоединилось к Москве.

Сейчас Ростов является районным центром в Ярославской области с населением более 30 тыс. человек. Это исторический город, крупный туристский центр. Его главные достопримечательности — озеро Неро и Ростовский кремль.