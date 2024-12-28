Город Ростов официально переименовали в Ростов Великий
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Президент РФ Владимир путин подписал указ об официальном переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий.
Соответствующий документ размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
Первое упоминание Ростова было в «Повести временных лет» (862 год). Город входил в состав Киевской Руси, также в нем княжил Ярослав Мудрый до отъезда в Великий Новгород.
В конце XI века Ростовская земля стала владением Владимира Мономаха и его потомков. В середине XII века — при Юрии Долгоруком город, по одной из версий, получает титул «Великий». В 1207 году произошло образование самостоятельного Ростовского княжества.
В 1223 году в битве с монгольскими отрядами на Калке погиб ростовский воевода Александр (Алеша) Попович. В 1262 году произошло восстание против монголо-татар. А в 1474 году Ростовское княжество окончательно присоединилось к Москве.
Сейчас Ростов является районным центром в Ярославской области с населением более 30 тыс. человек. Это исторический город, крупный туристский центр. Его главные достопримечательности — озеро Неро и Ростовский кремль.