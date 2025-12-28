Горячие линии столичных служб будут работать круглосуточно в новогодние каникулы
Фото - © Сайт мэра Москвы
В новогодние каникулы жители столицы смогут круглосуточно обращаться на горячие линии городских служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Операторы и голосовой помощник предоставят горожанам сведения о госуслугах и сервисах, расписании работы общественного пассажирского транспорта, также они уточнят режим работы автопарковок, помогут записаться к доктору и т. д.
Номера телефонов основных горячих линий:
— Единая справочная служба правительства столицы: +7 (495) 777-77-77.
— Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53.
— Единая медицинская справочная служба мегаполиса: 122.
— Контакт-центр «Московский транспорт»: +7 (495) 539-54-54 и 3210.
— Круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных: +7 (495) 612-04-25.
Москвичи также в праздники могут решать повседневные вопросы в любое удобное время онлайн. На mos.ru представлено свыше 465 услуг и сервисов, также работают мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.