Горячие линии столичных служб будут работать круглосуточно в новогодние каникулы

Операторы и голосовой помощник предоставят горожанам сведения о госуслугах и сервисах, расписании работы общественного пассажирского транспорта, также они уточнят режим работы автопарковок, помогут записаться к доктору и т. д.

Номера телефонов основных горячих линий:

— Единая справочная служба правительства столицы: +7 (495) 777-77-77.

— Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53.

— Единая медицинская справочная служба мегаполиса: 122.

— Контакт-центр «Московский транспорт»: +7 (495) 539-54-54 и 3210.

— Круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных: +7 (495) 612-04-25.

Москвичи также в праздники могут решать повседневные вопросы в любое удобное время онлайн. На mos.ru представлено свыше 465 услуг и сервисов, также работают мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

