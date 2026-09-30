Голые дети в эфире: аналог «чат-рулетки» для извращенцев работает в России

На платформе формально существует свод правил: нельзя показывать непристойности, обнажаться и грубить. Администрация заявляет, что не несет ответственности за действия пользователей, так как не может следить за всеми нарушениями в реальном времени. Поэтому она рекомендует пользователям самостоятельно сообщать о нарушениях.

Но, судя по всему, сайт привлекает в основном нарушителей. Почти половина трансляций содержит откровенный контент. По словам случайных зрителей, в одном из видеочатов мужчина непристойно общался с девочкой примерно четырех лет. Все прямые эфиры можно посмотреть в отдельной вкладке.

Сайт зарегистрирован в реестре с 2023 года и базируется в Санкт-Петербурге, ориентируясь на российскую аудиторию. По данным пользователей, основная часть контента создается в России. Количество зрителей в рулетке варьируется от нуля до 300 человек.

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