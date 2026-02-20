Голубей в Польше будут кормить противозачаточной кукурузой

В рамках этой программы в отдельных районах будут размещены специальные кормушки. В них будут насыпать зерна кукурузы, обработанные препаратом, подавляющим способность птиц к размножению.

Как пояснила представитель мэрии по вопросам защиты прав животных Сабина Янечко, мгновенного эффекта от данной меры ждать не следует. На первом этапе будет проведено выявление территорий с самым высоким скоплением голубей, где затем на регулярной основе начнется выдача корма, содержащего точную дозу контрацептива.

Власти особо отмечают безопасность выбранного способа, указывая, что применяемый препарат не опасен для людей и животных. Ключевые цели инициативы — улучшение состояния поголовья птиц и снижение угроз, вызванных передачей инфекций и нехваткой пищевых ресурсов.

Проблема в том, что в Кракове регулярно обнаруживают истощенных или больных голубей. По словам ветеринаров, слишком высокая численность птиц в городской среде ведет к активному распространению заболеваний и конкуренции за пищу. Это, в свою очередь, снижает иммунитет пернатых и делает их более восприимчивыми к инфекциям.

