Головной убор и побольше воды: москвичей предупредили о сильной жаре 7–10 июня

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Москвичей предупредили о сильной жаре с 7 по 10 июня

Днем с 7 по 10 июня в столице прогнозируется сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 30 — плюс 32 градусов, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Из-за жары жителям и гостям столицы посоветовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и держаться в тени на улице.

Также специалисты попросили соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем, быть внимательными и осторожными.

Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре, которая будет сохраняться в мегаполисе с полудня 7 июня до вечера 10 июня. На этот период вводится «оранжевый» уровень погодной опасности.