Голосовой помощник в сфере ветеринарии принял 19 тыс звонков в Подмосковье за полгода

Робот Вита — голосовой помощник в сфере ветеринарии, который за полгода принял 19 тыс. звонков и 67% из них решил без привлечения операторов. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Умная помощница консультирует по контролю безнадзорных собак и ветеринарии, при необходимости переводит звонок на ближайшую к абоненту ветстанцию, а также предоставляет контакты и график работы ветстанций. Кроме того, робот Вита помогает оставить обращение для борьбы с борщевиком Сосновского.

За шесть месяцев Вита чаще всего общалась с жителями по вопросам безнадзорных собак (более 3,2 тыс. звонков), запись к ветеринару (свыше 1,7 тыс. звонков), борщевик Сосновского (более 1,7 тыс. звонков).

Робот Вита всегда на связи по телефонам: 8(800)550-65-22; 8(495)668-01-25.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.