Голосовой помощник контакт-центра Москвы стал принимать в 3 раза больше звонков

За 10 лет голосовой помощник общегородского контакт-центра столицы принял порядка 160 млн звонков. В 2024 году он принял почти втрое больше звонков, чем в 2023-м, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

В контакт-центре можно записаться к врачу, передать показания счетчиков, узнать о режиме работы музеев и о начале грантовых кампаний для бизнеса. Он обрабатывает свыше 50% всех обращений на 12 горячих линиях мегаполиса.

«Искусственный интеллект постоянно обучается, его база знаний включает в себя сотни разных тем. С января по сентябрь цифровой ассистент принял больше 27 млн звонков, что почти в три раза превышает показатель за такой же период 2023 года», — отметила заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что в текущем году голосовой помощник начал отвечать на вопросы по 135 новым темам. Чаще всего горожане с помощью него передают показания счетчиков воды или электричества, уточняют статус заявления на патенты и узнают о готовности документов.

Консультации получают и столичные бизнесмены. В июне на линии поддержки малого бизнеса мегаполиса запустили исходящие звонки. Ассистент может подтвердить участие в образовательных мероприятиях, рассказать о дате, времени и месте их проведения, изменениях в расписании. С июля также можно получить информацию о старте приема заявок на получение грантов.

ИИ находит нужные сведения вдвое быстрее человека. Это позволяет москвичам скорее получать ответы на самые распространенные вопросы без ожидания на линии, а операторам — уделять время более сложным задачам.