Голосование в отдаленных деревнях Подольска продолжается

В рамках Единого дня голосования в Московской области проводятся выборы депутатов органов местного самоуправления в 25 городских округах, а также довыборы в трех — Наро-Фоминском, Пушкинском и Подольске. Выборы ОМСУ проходят в Подмосковье 6, 7 и 8 сентября, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Жителям отдаленных территорий 13-го избирательного округа предоставлена возможность проголосовать в мобильных пунктах. Особенно это удобно пожилым и маломобильным гражданам — не нужно далеко ехать, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

«Высокий уровень организации избирательного процесса в сочетании со строгим соблюдением законодательных норм обеспечивает доверие граждан к власти и самим выборам. Оснащение участков современным оборудованием наряду с мерами безопасности — надежная система проведения выборов. На данный момент и предыдущие три дня все избирательные участки отвечают требованиям», — прокомментировала депутат горсовета Яна Гайша.

Напомним, что отдать свой голос можно до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.