Гололедица и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу температура ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, местами гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
Ветер будет дуть северный с переходом на южный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.
Также в регионе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, снега и обледенения.
