Гололедица и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:15

В Подмосковье и столице в субботу температура ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, местами гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.