«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за непогоды

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за особенностей погоды. Срок их длительности тоже отличается, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Москве «желтый» уровень опасности погоды объявили до 20:00 27 декабря из-за гололедицы. Также его введут с 20:00 27 декабря до 10:00 28 декабря из-за снега и обледенения.

В Московской области «желтый» уровень опасности погоды объявили из-за гололедицы до 18:00 27 декабря. Также его объявили с 18:00 27 декабря до 10:00 28 декабря в связи со снегом и обледенением.

Ранее сообщалось, что москвичей и жителей Центральной России на Новый год ждет «настоящая зима». 31 декабря днем будет от -10 до -5 градусов. В новогоднюю ночь температура воздуха опустится до промежутка от -14 до -9 градусов.

