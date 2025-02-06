Гололедица и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве температура прогнозируется минус 2 — 0 градусов, местами будет гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде ожидается преимущественно без осадков.
Скорость северо-восточного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 5 — минус 3 градуса, днем 7 февраля — от минус 2 до 0. Местами сохранится гололедица, также прогнозируется без осадков.