Гололедица и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

Общество

В Подмосковье и Москве температура прогнозируется минус 2 — 0 градусов, местами будет гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной с прояснениями погоде ожидается преимущественно без осадков.

Скорость северо-восточного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 5 — минус 3 градуса, днем 7 февраля — от минус 2 до 0. Местами сохранится гололедица, также прогнозируется без осадков.