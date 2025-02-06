Гололедица и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в четверг Общество 06 февраля 2025 07:14

В Подмосковье и Москве температура прогнозируется минус 2 — 0 градусов, местами будет гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.