сегодня в 07:15

Гололедица и мороз будут в Московском регионе 4 февраля

Днем 4 февраля в Москве и области ожидается от -13 до -11 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду днем в Московском регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается гололедица. Ветер западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -24 до -22 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается гололедица.

Ранее врач-терапевт Елена Кудряшова посоветовала не закрывать лицо шарфом в морозную погоду. Низкая температура поднимает настроение и бодрит.

