Гололедица и до -8 градусов ожидается в Московском регионе 15 января
В Москве и Подмосковье 15 января прогнозируется небольшой снег. Погода будет облачной, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура воздуха упадет до минус 8 — минус 6 градусов. Сохранится гололедица.
Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.
Ночью будет преимущественно без осадков, но гололедица останется. Температура составит минус 9 — минус 7 градусов.
Между тем «желтый» уровень погодной опасности действует в Москве из-за гололедицы, а в Подмосковье — из-за гололедицы и тумана. На дорогах будет опасно.
