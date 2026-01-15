сегодня в 07:02

Гололедица и до -8 градусов ожидается в Московском регионе 15 января

В Москве и Подмосковье 15 января прогнозируется небольшой снег. Погода будет облачной, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха упадет до минус 8 — минус 6 градусов. Сохранится гололедица.

Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.

Ночью будет преимущественно без осадков, но гололедица останется. Температура составит минус 9 — минус 7 градусов.

Между тем «желтый» уровень погодной опасности действует в Москве из-за гололедицы, а в Подмосковье — из-за гололедицы и тумана. На дорогах будет опасно.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.