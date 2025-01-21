Гололедица и до -5 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник сохранится гололедица, температура составит минус 5 — минус 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности будет преимущественно без осадков.
Ветер северный с переходом на юго-восточный подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.
Также в столичном регионе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы. Он объявлен по 30 января.