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Гололедица и до -5 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

В Подмосковье и Москве во вторник сохранится гололедица, температура составит минус 5 — минус 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности будет преимущественно без осадков.

Ветер северный с переходом на юго-восточный подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.

Также в столичном регионе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы. Он объявлен по 30 января.