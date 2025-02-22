Гололедица и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
Фото - © Медиасток.рф
В субботу в Подмосковье и столице температура составит минус 3 — минус 1 градус, местами прогнозируется гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.
При малооблачной погоде обойдется без осадков, выглянет солнце.
Скорость ветра западной четверти не превысит 7 м/с. Атмосферное давление будет 764 мм рт. ст.
В регионе из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать по 25 февраля.