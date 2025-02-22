Гололедица и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:12 Фото - © Медиасток.рф

В субботу в Подмосковье и столице температура составит минус 3 — минус 1 градус, местами прогнозируется гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.