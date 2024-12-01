Гололедица и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в первый день зимы Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и Москве в воскресенье температура составит плюс 1 — плюс 3 градуса, местами прогнозируется гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.