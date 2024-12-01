Гололедица и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в первый день зимы
В Подмосковье и Москве в воскресенье температура составит плюс 1 — плюс 3 градуса, местами прогнозируется гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.
В столичном регионе из-за гололедицы действует «желтый» уровень погодной опасности. Он объявлен по 3 декабря.