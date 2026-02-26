Гололедица и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:13 Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье и Москве в четверг ожидается гололедица, температура составит минус 3 — минус 1 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.