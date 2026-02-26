Гололедица и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
Фото - © Медиасток.рф
В Подмосковье и Москве в четверг ожидается гололедица, температура составит минус 3 — минус 1 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде обойдется преимущественно без осадков.
Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.
Кроме того, в столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах.
