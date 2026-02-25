«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы

сегодня в 12:53

«Желтый» уровень опасности погоды объявили на территории столицы и Московской области из-за гололедицы на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать в Московском регионе до 21 часа 28 февраля.

Аналогичный уровень погодной опасности действует почти на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Липецкой и Смоленской областей.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности как при движении на транспорте, так и при перемещении по населенным пунктам пешком.

