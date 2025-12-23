Гололедица и до -11 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник температура опустится до минус 11 — минус 9 градусов, прогнозируется гололедица, местами сильная, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде обойдется преимущественно без осадков.
Северо-западный, северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 16 — минус 14 градусов, днем 24 декабря — от минус 7 до минус 5. Местами ожидается метель, ветер усилится порывами до 15 м/с.
