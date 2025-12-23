Гололедица и до -11 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и Москве во вторник температура опустится до минус 11 — минус 9 градусов, прогнозируется гололедица, местами сильная, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.