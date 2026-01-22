Гололедица и до -10 ожидается в Московском регионе 22 января Общество сегодня в 07:08

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Москве и Подмосковье 22 января. Температура составит от минус 10 до минус 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.