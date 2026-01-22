Гололедица и до -10 ожидается в Московском регионе 22 января
Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Москве и Подмосковье 22 января. Температура составит от минус 10 до минус 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Местами в Московском регионе пройдет снег. На дорогах будет гололедица.
Ветер будет дуть северо-восточный. Порывы составят 5-10 м/с. Атмосферное давление — 754 мм рт. ст.
Ночью похолодает до минус 15 — минус 13 градусов. Ожидается небольшой снег, сохранится гололедица.
На прошлой неделе высота сугробов в Московском регионе достигла почти 60 см. Этот показатель значительно превысил норму.
