Гололедица будет в Московском регионе 28 февраля

Гидрометцентр РФ: ветер до 7 м/с будет в Московском регионе 28 февраля

Днем 28 февраля в Москве и области будет от одного до трех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В пятницу днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Местами гололедица. Ветер юго-западный от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от пяти до семи градусов мороза. Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно осадков не будет. Местами возможна гололедица. Ветер юго-западный от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в начале марта в Москве будет облачно. Возможны слабые осадки. Потепление ожидается не ранее 21 марта.